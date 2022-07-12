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Göztepe'de Mance iddiası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in kurucu ortağı olduğu Sports Republic şirketine devri beklenirken, yeni yapılanma da hızla devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna Turgay Altay'ı getiren, transferde ise Mamah, Palmer ve Berkay'la resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda sportif direktörlük için Ivan Mance ismi gündeme geldi

Göztepe'de Mance iddiası
12 Temmuz 2022 Salı 10:58

Sports Republic şirketinin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı olan İtalyan Roberto Gagliardi'nin Mance ile görüşmeler gerçekleştirdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Eski kaleci 39 yaşındaki Mance daha önce Hırvat ekibi Rijeka'da scout bölüm müdürü ve sportif direktör, Güney Kıbrıs ekibi Pafos'ta teknik heyet sorumluluğu görevini de yürütü.

AFYON KAMPI BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürecek Göztepe, dün akşam gerçekleşen antrenman ile kamp çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızlı takım antrenmanın ilk bölümünde düz koşunun ardından ısınma hareketleri, ikinci bölümünde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı. Göztepe, 24 Temmuz Pazar gününe kadar çalışmalarına Afyon'da devam edecek ve daha sonra İzmir'e dönüş yapacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #tranfer #mance
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