FATMA GİRİK'E BU SÖZLERLE VEDA ETTİ
FATMA GİRİK'E BU SÖZLERLE VEDA ETTİ
0
ŞAMPUAN KİLO ALDIRIYOR
ŞAMPUAN KİLO ALDIRIYOR
0
DOĞAL YAŞAM'DA KIŞ ÖNLEMİ
DOĞAL YAŞAM'DA KIŞ ÖNLEMİ
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0

Göztepe'de Ndiaye patlama yaptı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçında Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i yenerek müthiş bir çıkışa geçen Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye de patlama yaptı. Sezonun ilk yarısında sadece 2 gol atıp eleştirilen Senegalli golcü son haftalarda yedek kulübesine çekilirken, ikinci yarının başlamasıyla eski günlerine döndü

Göztepe'de Ndiaye patlama yaptı
27 Ocak 2022 Perşembe 12:14

İlk olarak 4-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol birden atan 26 yaşındaki futbolcu, son Medipol Başakşehir mücadelesini de boş geçmedi. İkinci yarının ilk 4 haftasında 4 kez sevinç yaşayan Ndiaye toplam gol sayısını da 6'ya çıkararak takımın en skorer ismi olmayı başardı. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun ikinci yarıda vazgeçilmezleri arasına giren Ndiaye, hem santrfor hem de kanat bölgelerinde görev yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #ndiaye
Önceki Haber
Dikkat! Şampuan kilo aldırıyor!
Sonraki Haber
900'e yakın ilaç piyasada yok!
Maçta kalp krizi geçirmişti. O antrenörle yollar ayrıldı
Maçta kalp krizi geçirmişti. O antrenörle yollar ayrıldı
0
Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör değiştirdi
Karşıyaka'ya 1 yılda 5 teknik direktör değiştirdi
0
Göztepe’de Maestro kendini kanıtladı
Göztepe’de Maestro kendini kanıtladı
0
Altınordu 6 ayda 6 oyuncu uğurladı
Altınordu 6 ayda 6 oyuncu uğurladı
0
Göztepe sol şeritte gidiyor
Göztepe sol şeritte gidiyor
0
Karşıyaka Fatih'e sarıldı
Karşıyaka Fatih'e sarıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.