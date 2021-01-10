Göztepe'de Palut, oyuncularla vedalaştı

Göztepe'de Teknik Direktör alınan kötü sonuçlar yüzünden oyuncularda vedalaştı. İstifa edeceği düşünülen Palut'un resmi açıklaması bekleniyor

Göztepe'de Palut, oyuncularla vedalaştı
10 Ocak 2021 Pazar 09:24

Süper Lig’de evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut devri sona eriyor. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut’un istifa edeceği bildirildi. Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #ilhan palut
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