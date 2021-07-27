Göztepe'de Pereira listede

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor

Şu ana kadar Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku, Tijanic ve Rodrigues'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar sağ bek pozisyonu için Pedro Pereira'yı listesine aldı. Bonservisi Benfica'da olan 23 yaşındaki Portekizli'yi kadrosuna dahil etmek için harekete geçen kurmayların oyuncuyu kiralayabileceği ifade edildi.

Geçen sezonu İtalya Seri A ekibi Crotone'de geçiren Pereira, 35 maça çıkarak istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Daha önce Portekiz U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Pereira'ya Avrupa'dan birçok talibin olduğu da vurgulandı. Pereira kariyerinin büyük kısmını İtalya'da geçirdi. Portekizli futbolcu, Sampdoria, Genoa ve Monza'da top koştururken, 2019-2020 sezonunda İngiltere Championship'te Bristol City forması giydi.