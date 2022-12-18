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Göztepe'de performansı ile göz doldurdu

Spor Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü'nün ardından Çaykur Rizespor'u da yenerek Play-Off yolunda camiasına umut veren Göztepe'nin İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer son maçlarda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu

Göztepe'de performansı ile göz doldurdu
18 Aralık 2022 Pazar 16:45

Sezon başında büyük umutlarla İngiltere Championship ekibi Barnsley'den transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu,klasını göstermeye başladı. İngiliz futbolcu, forma giydiği son 5 maçında 3 gol atarak toplanan 7 puana direkt katkı sağladı. 

Palmer ilk olarak 13'üncü haftada Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 kazanılan Ankara Keçiörengücü müsabakasında takımına galibiyeti getiren golü atarak siftah yaptı. Palmer, 16'ncı haftada deplasmanda 2-2 berabere kalınan Adanaspor maçında da takımına beraberliği getirdi ve Göztepe evine 1 puanla döndü. Son olarak Çaykur Rizespor maçında sahneye çıkan Romal Palmer, kaptan Yasin'in şık asistini şık bir vuruşla gole çevirdi. Göztepe'nin galibiyetini perçinleyen golü atan oyuncu, büyük bir çıkış yakalayıp takımın önemli kozlarından biri haline gelmeyi başardı.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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