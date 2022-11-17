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Göztepe'de sakatlar sıkıntı

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Göztepe, sakatlık kabusları yaşadı

Göztepe'de sakatlar sıkıntı
17 Kasım 2022 Perşembe 11:45

Önce Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Bucaspor 1928'le oynanan maçta golcüsü Hüsamettin Yener'in sakatlığı ile sarsılan sarı-kırmızılılarda sol bek Yunus Emre Gedik'in de durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Keçiörengücü karşılaşmasında ikili mücadele sonucunda sol ayak bileğinden sakatlanan 23 yaşındaki oyuncuda ilk olarak ödem tespit edildi.

Ödem nedeniyle şu an için oyuncunun MR'ı çekilemedi. Yunus Emre'nin bu hafta deplasmanda oynanacak Eyüpspor müsabakasına yetişemeyeceği, ertesi hafta da İzmir derbinde Altay'la oynanacak maçta da forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Keçiörengücü karşılaşmasının 11'inci dakikasında sakatlanıp acılar içinde yerde kalan oyuncunun ilk gece ağrıdan uyuyamadığı vurgulandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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