Göztepe'de savunma alarmı

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Erzurumspor FK'yı kaptan Yasin'in attığı golle 1-0 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, savunma alarmına geçti

Göztepe'de savunma alarmı
23 Ocak 2023 Pazartesi 12:47

Cuma günü seyircisiz oynanacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde stoper Atınç Nukan cezalı duruma düşerken, Belçikalı defans Dino Arslanagic'in de henüz iyileşmediği bildirildi.

Kritik maç öncesi savunmadaki eksiklikler teknik ekibi sıkıntıya soktu. Rahatsızlık geçiren Arslanagic'in tedavisine yoğun bir şekilde devam edildiği, deneyimli savunmacının Bandırmaspor maçına yetişip yetişmeyeceğinin hafta ortasına kadar netlik kazanacağı vurgulandı. Teknik heyetin maça yetişmesi durumunda Atınç'ın yerine Arsalanagic'i sahaya süreceği aksi durumda ise Marco Mihojevic'in forma giyeceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Zehrinin litresi 10 milyon dolar. Kara akrep internetten satılıyor!
Bucaspor 1928'de İrfan tamam
Bucaspor 1928'de İrfan tamam
0
Göztepe, Erzurum deplasmanına çıkacak
Göztepe, Erzurum deplasmanına çıkacak
0
Göztepe'de Yasin takımda kalıyor
Göztepe'de Yasin takımda kalıyor
0
Göztepeli Tijanic, Al Adalah takımına kiralanacak
Göztepeli Tijanic, Al Adalah takımına kiralanacak
0
Göztepe'de Arslanagic'e talipler var
Göztepe'de Arslanagic'e talipler var
0
Göztepe'de Tijanic satılacak
Göztepe'de Tijanic satılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.