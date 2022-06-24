SEPİL'DEN AÇIKLAMA
SEPİL'DEN AÇIKLAMA
0
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
0
BEZDEN ADAMLA EVLENDİ!
BEZDEN ADAMLA EVLENDİ!
0
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK
TWITTER'A YENİ ÖZELLİK
0

Göztepe'de Sepil'den açıklama geldi!

Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra kulübün futbol şubesinin devri için Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen'in şirketi Sports Republic'le anlaşma sağlayan Göztepe'de Mehmet Sepil'den de ilk resmi açıklama geldi. Geçen sezon içinde 8 yıldır sürdürdüğü başkanlıktan istifa eden kulübün hakim ortağı Sepil, Sports Republic'le 15 Haziran'da ön protokol imzaladıklarını duyurdu

Göztepe'de Sepil'den açıklama geldi!
24 Haziran 2022 Cuma 12:43

Hisselerinin yüzde 70'ini İngiltere kuruluşlu bu şirkete devredecek Sepil, "Sports Republic ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde 15 Haziran tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmalar devam etmektedir. Diğer yandan Göztepe Spor Kulübü profesyonel futbol takımının önümüzdeki sezon hazırlıkları planlı bir şekilde yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

YABANCILAR GİDİYOR

Süper Lig'deki 14 yabancısından 9'unun ayrıldığı Göztepe'de Sports Republic'in kalan 5 isimle de vedalaşacağı öğrenildi. Geçen sezondan kalan yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'in kontratlarının devam ettiği, 1'inci Lig'de statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek Göz-Göz'de tüm yabancıların değişeceği, şirket portföyünden yeni isimlerin alınacağı bildirildi. Futbolda tek yetkili olacak Sports Rebuplic şirketinin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi'nin hafta başında İzmir'e gelerek teknik direktörü ve sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihi belirlemesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #mehmet sepil #spor
Önceki Haber
İzmir'in tarım modeli tartışma konusu oldu: Gelin, görün!
Sonraki Haber
Karşıyaka'da localar 45 dakikada tükendi
Karşıyaka'da localar 45 dakikada tükendi
Karşıyaka'da localar 45 dakikada tükendi
0
Hukukçular Şehit Polis Fethi Sekin için yarıştı
Hukukçular Şehit Polis Fethi Sekin için yarıştı
0
Göztepe gaza basacak
Göztepe gaza basacak
0
Dünya ikincisi olan Ayşe Begüm'e İzmir'de coşkulu karşılama
Dünya ikincisi olan Ayşe Begüm'e İzmir'de coşkulu karşılama
0
Altay'da Sinan Kaloğlu kalıyor
Altay'da Sinan Kaloğlu kalıyor
0
Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Ufuk Sarıca, Pınar Karşıyaka ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.