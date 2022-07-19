Göztepe'de sponsorluk anlaşması imzalandı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ile Mert Kaan Sigorta'nın "Şehrin sigortacısı" arasında iş birliği ve sponsorluk sözleşmesi imzalandı

Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen lansmana Göztepe adına eski başkan Mehmet Sepil ve şirket CEO'su Aydın Kaya katıldı. Söze başlayan Mehmet Sepil, "Aydın bey sigorta konusunda en uzman isimlerden biri. Bu grup son 3 yıldır sporun içinde. Spora ciddi yatırımlar yaptılar. İzmir'e de son 1 yıldır yatırım yapıldı. Şirket, geçen sene 1'inci Lig'de kadın voleybol takımımızın göğüs sponsorumuz oldu. Bizim taraftarımız için, camiamız için ve şehrimiz için güzel bir proje. Göztepe yeni bir başlangıç yapıyor. Yeni bir oluşumun sonuna çok yaklaştık. Hiçbir sorun yok. Göztepe sonuçta anonim şirket. En ufak bir aksilik bulunmuyor. Göztepe her anlamda yeni bir başlangıç yapacak. 8 yıl içinde benim yaptıklarımın üzerine koyularak hareket edecek. 2025 yılında yani 100'üncü yılımızda Göztepe'yi nasıl yükselteceğiz, bunun hesabını yapıyoruz" dedi.

Sport Republic'in en büyük heyecanının taraftar olduğunu anlatan Sepil, "Çok zor bir sene geçirdik. Bu zor sene hepimize yeni bir başlangıç fırsatı verdi. Bundan hepimizin faydalanması gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey bütünleşerek ileriye bakmamız. Taraftar ve camia kenetlenecek. Önemli adımlar atacağız. Yeni değişen dijital dünyada başarılı olacağız. Taraftarla tek yürek olacağız. Taraftarla kulüple olan ilişkileri dijital dünyada birleştireceğiz. Sport Republic şirketiyle, yeni ortaklarımızla görüşeceğiz. Bu lansman benim için 100'üncü yıla hazırlanan Göztepe'nin adımlarından biri" yorumunu yaptı.

CEO Aydın Kaya da projelerden bahsetti. Kaya, "Büyük değer taşıyacak ve ilkleri barındıran anlaşma sağlayacağız. Taraftarların sigorta ihtiyaçlarını karşılayıp "Şehrin takımına" destek olmak en büyük amacımız. Taraftarlarımıza kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyoruz. Takımın gelirlerini artı yönde etkilenecek. Yapılan anlaşma 2022-2025 yıllarını kapsayacak. Burada kazanan hem taraftar hem de Göztepe Spor Kulübü olacak" şeklinde konuştu.