Göztepe'de tarihi devir!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, kulüp hisselerinin yüzde 70'inin devri konusunda daha önce prensipte anlaştığı İngiltere merkezli Sport Republic şirketiyle resmi imzaları attı

Sport Republic şirketinin CEO'su Danimarkalı ünlü futbol adamı Rasmus Ankersen, sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu. Ankersen, Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olarak tarihe geçti. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan anlaşmanın lansman organizasyona Sport Republic Başkanı Henrik Kraft, şirket CEO'su Rasmus Ankersen ve 8 yıldır Göztepe'nin hakim ortağı olan Eski Başkan Mehmet Sepil katıldı. Lansmandan önce Göztepe Spor Kulübü resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte" ifadeleri kullanıldı.

Firmanın İngiltere Premier Ligi'nde yer alan diğer kulübü Southampton da imzaların atılması sonrası resmi hesaplarından Göztepe için, "Sport Republic ailesine hoşgeldiniz" mesajı yayınladı. Lansmanda söz alan Mehmet Sepil, çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını dile getirdi. Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Sepil, "Buraya yeni bir vizyon girdi. Sport Republic artık ortaktır. Sağımda duran Rasmus Ankersen yeni başkanımız oldu. Rasmus, Türkiye'nin ilk yabancı başkanı olarak tarihe geçti. Bu tarihi an da Göztepe'nin öncülüğünde olmuş oluyor. Rasmus'un futbolla ilişkisi uzun yıllardır var. Solumdaki kişi Henrik Kraft ise aynı zamanda Southampton başkanı. Rasmus geçen yıl eylül ayında Galatasaray maçına gelmişti. Ardından beraber İzmir'e geldik. Kendisine Göztepe'yi anlattık, imkanları anlattık. Eylül ayında yapılan görüşme bugün sonuçlandı" dedi.

SEPİL: DANİMARKALILARLA KADERİMİZ KESİŞTİ

Göztepe tarihinin ilk yabancı oyuncusunun da Danimarkalı olduğu bilgisini veren Mehmet Sepil, "Bizim ilk yabancı oyuncumuz John Nielssen'di. O da çok sevilen bir Danimarkalı oyuncumuzdu. Efsane kadromuzun tek yabancı oyuncusuydu. Bizim Danimarkalılarla kaderimiz o günlerden kesişmiş. Şimdi de Rasmus ve Henrik'le beraberiz. Bizim için yeni bir başlangıç. Göztepe kendini ispat etmiş, Türkiye'de ve İzmir'de birçok taraftarı olan, kitlelerin saygı duyduğu bir kulüp. Biz Göztepe'yi yeni seviyelere çıkaracağız. Biz hep dalgalara karşı yüzdük. Biz de artık Göztepe olarak dalgayla birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

"YENİ BİR GÖZTEPE OLUŞACAK"

Göztepe'nin eski efsane günlerine döneceğini kaydeden Mehmet Sepil, "Özlediğimiz Göztepe'yi, 1970'li yıllarda başarısı olan bir kulübü yeniden oluşturacağız, birlikte yapacağız. Göztepe çok önemli camia. İlgilenen çok yatırımcı vardı. Rasmus, Türkiye'ye Southampton'ın direktörüyle geldi. Torbalı Pancar'da birlikte akademinin yapılacağı araziye gittiler. Bu davranışlarıyla Göztepe'nin geleceği ile ilgili en önemli işareti verdiler. Yeni bir Göztepe oluşturuyoruz, yeni bir takım oluşturuyoruz. Futboldan sorumlu arkadaşlarımız olacak. Bütün yapılan transferlerin, oyuncular hakkında verilen kararların onlar tarafından alınmasını kararlaştırmıştık. Yeni başlangıcı bütün taraftarımızla, camiamızla güzel bir şekilde kullanacağımıza eminim" yorumunu yaptı.

"BEN DEVAM EDECEĞİM"

Göztepe'yi çok iyi yönetebilecek, futboldan anlayan ellere bıraktığını ifade eden Mehmet Sepil, "Burada benim işim yine bitmiyor. Onları desteklemek için her şeyi yapacağım. Devam edeceğim ama futbolun içinde olmadan devam edeceğim. Geçen sene başarısız bir sezon yaşayınca birçok iş adamı arkadaşım ortaya çıktı. Bana ulaşıp yardımcı olacaklarını söylediler. Şimdi Sport Republic'le taraftarıyla bütünleşen bir Göztepe yaratacağız. Mağazaları tamamen yeniliyoruz. Yeni bir vakıf kuruyoruz. Bu vakıfta mevcut Göztepe'yi destekleyen derneklerin maksimum faydalı olacak bir şekilde katkılar olacak. Amatör branşları ben yöneteceğim. Spor yasası izin verdiği şekilde futbolla diğer branşları ayıracağız. Çok mutluyum. Çok iyi bir ortak aldık yanımıza" şeklinde konuştu.

KRAFT: ANKERSEN ÇOK VİZYONLU SPOR ADAMI

Mehmet Sepil'in ardından söz alan Henrik Kraft çok güzel bir projeye imza attıklarını söyledi. Çok heyecanlı olduklarını anlatan Kraft, "Rasmus ve ben heyecanlıyız. Bu güzel kulübe yatırım yaptığımız için mutluyuz. Uzun bir yolumuz vardı. Burada çok vakit geçirdik. Sport Republic'ten ve genel vizyondan bahsedeceğim. Finans konusu ve yatırımdan geliyorum. Teknoloji ve telekom şirketiyle yatırım yapıyorum. Rasmus'la 5 yıl önce karşılaştık ve arkadaş olduk. Birlikte yatırımlar yaptık. Birçoğu futbol odaklı yatırımlardı. Rasmus'un futbola olan hevesi bana da geçti. Bir yıl önce Sport Republic'i kurma konusunda bana geldi ve başladık. Kendine has ve yenilikçi bir şirket kurduk. Daha çok futbol kulüp yapısına odaklanan bir şirket kurduk. Rasmus'un futbol ve liglerle ilgili kitapları vardı. Midtjylland takımında oynadı. Kupalar ve şampiyonluklar kazandılar, Şampiyonlar Ligi'ne girdiler. İngiltere'de Brentford'la Premier Lig'e çıktı. Rasmus en başarılı ve yenilikçi spor direktörlerinden birisidir" dedi.

"KULÜPLER İŞ BİRLİĞİ YAPACAK"

Rasmus Ankersen'in çok iyi bir partner olduğunu söyleyen Kraft, şirketin Sırp yatırımcısı Dragan Solak'tan da bahsederek, "Ben ondan başka iyi partner olacağını düşünmedim. Dragan Solak da bizim partnerimizdir. O da çok başarılı bir girişimcidir. 10 yıldan fazladır kendisini tanıyorum. Rasmus ve ben Sport Republic'i başlattık. Başka yatırımcıya da ihtiyacımız vardı. Dragan'a gittik, Southampton'ın devrini aldık. Aktif olarak sıkı çalışıyoruz. Southampton'ı dünyadaki en rekabetçi ligde, iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bu kulüpler daha büyük olsunlar, daha iyi olsunlar diye çabalıyoruz. Teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz kulüplerde. Taraftarların angajmanını sağlamak için teknolojileri katıp daha iyi deneyimler yapmaya çalışıyoruz. Kulüplerin birbirlerinden yararlanmaları konusunda da çabalar sarf ediyoruz. Akademiden Premier Lig'e kadar futbolculara en uygun şekilde oynayabilmeleri şekilde ağ oluşturmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

ANKERSEN: KULÜBÜN POTANSİYELİ ÇOK FAZLA

Göztepe'nin çiçeği burnunda Başkanı Rasmus Ankersen tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek sözlerine başladı. "Kendi adıma son derece mutluyum ve heyecanlıyım" diyen Ankersen, "İzmir'i ziyaret ettim, tesisleri ziyaret ettim, stadı gezdim. Mehmet bey beni ağırladı ve burada özel bir şey olduğunu hissettim. Gerçekten zorlu bir iş başlayacak. Mehmet beye teşekkür ediyorum. Son sezon zorlu sezondu. Türkiye'deki futbol tutkunuz çok ilgimizi çekti. Burada iyi kuruluşlar var. Göztepe büyük bir şehrin takımı, farklı hususlara sahip. Büyük şehirdeyiz, taraftar tutkulu, harika stat var ve akademide harika bir eğitim var. Bu potansiyel içindeyiz. Var olan potansiyeli kullanmak bizi etkiledi. Yerine getirilmemiş potansiyeli ortaya çıkarmak için geldik" dedi.

"BAŞARI AŞAMA AŞAMA GELECEK"

Türkiye'nin 80 milyondan fazla nüfusu olduğuna dikkat çeken Danimarkalı başkan, "Biliyoruz ki 80 milyon futbol için deliriyor. Futbol yoluyla doğru yönde ilerliyor. Başarılı bir adımın doğru yönde atılması gerekir. Futbola yapılacak yatırım da ileriye gidecek. Bu potansiyeli gördük bu da bizi heyecanlandırdı. Mehmet bey gibi önemli bir ortağımız var. Biz her gün burada değiliz, kendisi gibi ortağımız olması önemli. Biz çok hırslıyız, kulübü bir aşamaya çıkaracağız. Önümüzdeki 10 yıllık döneme baktığımızda genel başarı gelecek ama aşama aşama gelecek. Nihai olarak başarıyı ortaya çıkaracağız. Biz kulübü geliştirmek istiyoruz ve kısa zamanda Göztepe'yi Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Yalnızca bir sezon başarı değil art arda sezonlarda başarılı olmak hedefimiz. Transferde çok rekabetçi ortam var. Sezonu izlemek bize heyecan verecek" diye konuştu.

"AVRUPA ARENASI ŞİMDİLİK ZOR"

İzmir'e geldiği zaman büyük bir şehir gördüğünü vurgulayan Ankersen, "Bu büyük şehirde büyük bir kulüp olduğunu anladık. Şu an Göztepe hak etmediği yerde. Günün birinde çok büyük bir kulüp olacak. Çok terleyeceğiz ama buranın büyük bir kulüp olmaya değer olduğunu biliyoruz. Bir gün Göztepe Avrupa'da da olacak ama bunun için biraz beklememiz gerekiyor. Şu an birinci ligdeyiz. Hedefler için biraz beklemeliyiz. Bir yere erişmeden önce düzenli bir ortamı oluşturmak gerek. Bunu yapmak için sıkı çalışacağız. Süper Lig'e geldiğimiz zaman bir sonraki aşamaya geçeriz. Avrupa arenası şimdilik uzak gözüküyor ama sabırlı olmalıyız" dedi.

"OLABİLDİĞİNCE İZMİR'E GELECEĞİM"

İngiltere'de Londra'da yaşadığını hatırlatan Rasmus Ankersen sözlerini şu şekilde tamamladı: "İzmir'e olabildiğince sık geleceğim. Bu takımın sportif direktörü olacak, yarın açıklayacağız. Yüksek düzeyde bir yöneticimiz olacak. Takımı kurduk, Henrik de bizimle gelecek. Günlük çalışmalardan sorumlu birileri olacak. Dünyada futbol kulüpleri hızlı gitmeye çalışıyor. Acele etmememiz lazım. Kulüpler acele edip sürdürülemez bir başarı yaratmaya çalışıyorlar. Spor hedeflerini halledip finansla problem yaşıyorlar. Biz tabiki yatırım yapacağız. Eğer bir yere gelemeyeceksek para saçmaya gelmedik. Futbolda herkes çabuk başarı istiyor. Böyle bir eğilim var. Hırslıyız, çok çalışacağız. Süper Lig'e en hızlı şekilde çıkmak istiyoruz."