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Göztepe'de Tarık belirsizliği

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon Süper Lig'e yükselme şansını kaçıran, gelecek sezon ise daha iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Göztepe'de sağ bek Tarık Çamdal'ın durumu netlik kazanmadı

Göztepe'de Tarık belirsizliği
06 Haziran 2023 Salı 11:32

Sarı-kırmızılılarla 30 Haziran tarihi itibariyle sözleşmesi son bulacak deneyimli oyuncunun teknik heyetin raporunu beklediği ifade edildi. Göztepe'de yeni sezonda da forma giymeye sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcunun olumlu bir haber gelmesi halinde sözleşme yenilemeye istekli olduğu ifade edildi.

Sezon başında transferin son gününde sürpriz şekilde Göztepe'ye imza atan Tarık, formayı kaparak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. İzmir ekibinde Play-Off dahil 27 lig karşılaşmasına çıkan oyuncu, 1923 dakika süre alıp 1 asist yaptı. Göztepe'de Tarık'ın yanı sıra kiralık oyuncularla birlikte 12 futbolcunun daha sözleşmeleri ay sonunda bitecek. İç transferi bir an önce sonlandırmayı planlayan yönetim ardından dış transfere yönelecek, bu sezona göre daha kaliteli bir kadro oluşturaacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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