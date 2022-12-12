BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
0
İĞRENÇ OLAY! ÖLÜLERE TECAVÜZ ETTİ!
İĞRENÇ OLAY! ÖLÜLERE TECAVÜZ ETTİ!
0
UZMANLAR UYARDI! KORONAVİRÜSLE KARIŞTIRMAYIN
UZMANLAR UYARDI! KORONAVİRÜSLE KARIŞTIRMAYIN
0
ERKEKLERE ÖNEMLİ UYARI!
ERKEKLERE ÖNEMLİ UYARI!
0

Göztepe'de Tijanic bu kez göze girdi

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi akşamı evinde seyircisiz maçta Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek moral tazeleyen Göztepe'de 3 puanı getiren golü atan David Tijanic bu kez göze girdi

Göztepe'de Tijanic bu kez göze girdi
12 Aralık 2022 Pazartesi 12:36

Göztepe tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenerek alınan oyuncusu olan Tijanic, geçen sezondan bu yana bir türlü beklentileri karşılayamadı. Süper Lig'de bazı maçlarda kritik goller atan Sloven oyuncu genel anlamda taraftarı memnun etmedi.

Bu sezon da takımda kalan Tijanic, en çok eleştirilen futbolcuların başında geldi. Ancak son haftalarda toparlanan 25 yaşındaki futbolcu, Manisa FK karşılaşmasında çok klas bir gole de imza atarak galibiyetin mimarı oldu. Tijanic geçen sezon Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı 33 maçta giyerken, 4 kez fileleri sarstı. Bu sezon ise 16 müsabakada sahaya çıkan oyuncu ilk golünü Manisa FK'ya karşı atmış oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
Önceki Haber
18 yaşındaki genç, maç sonrası çıkan kavgada öldürüldü!
Sonraki Haber
İzmir'de şok intihar! Uçağa binerken atlayan genç yönetici hayatını kaybetti!
Bucaspor 1928 kendine geldi
Bucaspor 1928 kendine geldi
0
Göztepe'de galibiyet sevinci
Göztepe'de galibiyet sevinci
0
Göztepe'den TFF kararına tepki: İşin kolayına kaçtılar!
Göztepe'den TFF kararına tepki: İşin kolayına kaçtılar!
0
TFF Göztepe-Altay kararını açıkladı! Maç sonucu ne oldu?
TFF Göztepe-Altay kararını açıkladı! Maç sonucu ne oldu?
0
Göztepe'de Emir istikrarıyla göz dolduruyor
Göztepe'de Emir istikrarıyla göz dolduruyor
0
Göztepe’de Ali Akman formayı kapamadı
Göztepe’de Ali Akman formayı kapamadı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.