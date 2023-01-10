Göztepe'de Tijanic satılacak

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü evinde Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de David Tijanic'e taliplerin olduğu vurgulandı

Geçen sezonun başında Polonya'nın Rakow Czestochowa takımından 1 milyon 400 bin euroya transfer edilerek kulüp tarihine geçen Sloven oyuncunun iyi bir bonservis bedeliyle satılacağı ifade edildi. Tijanic için Göztepe yönetimine Polonya ve Hırvatistan'dan ciddi tekliflerin geldiği ileri sürüldü. Başkan Rasmus Ankersen ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil'in gelen teklifleri değerlendirdiği ve Tijanic'i elden çıkarmayı planladığı belirtildi.

Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 33 maça çıktı. Toplamda 1632 dakika süre alan Tijanic 4 kez fileleri sarstı. Göztepe ile Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan oyuncuya sezon başında da teklifler geldi. Ancak takımda kalan Tijanic, 1'inci Lig'de 18 müsabakada forma giyip 1 defa ağları sarstı. Transfer döneminde şu ana kadar Kongolu forvet Michee Ngalina'ya imza attıran Göztepe'nin yabancı oyuncularını elden çıkarıp kontenjan açacağı ve özellikle hücum hattına takviyeler yapacağı kaydedildi.