Göztepe'de Yalçın sorunu

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerek Play-Off yolunda umut tazeleyen Göztepe'de kaptan Yalçın Kayan tribünleri ikiye böldü. Geçen sezondan bu yana tepkiler gören orta saha oyuncusu, Keçiörengücü maçında da bir bölüm tarafından protesto edilirken, bir bölüm tarafından ise alkışlandı

Keçiörengücü müsabakasının 63'üncü dakikasında oyundan alınan Yalçın, takım arkadaşlarının desteğine rağmen soyunma odasına oldukça üzgün gitti. Göztepeli futbolcular ise oyundan çıkarken, arkadaşlarını alkışladı. Göztepe'nin altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maça çıktı. Toplam 827 dakika oyunda kalan Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada görev yaptı.

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