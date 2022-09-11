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Göztepe'de yeni teknik direktör arayışı

Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrılırken, yönetim adayları belirlemeye başladı

Göztepe'de yeni teknik direktör arayışı
11 Eylül 2022 Pazar 13:35

İlk 5 haftada 5 puan toplayıp zirve yarışının gerisinde kalan İzmir ekibinde Fuat Çapa ve Hüseyin Eroğlu isimleri ön plana çıktı. Rasmus Ankersen başkanlığındaki yönetimin hafta sonuna kadar yeni çalıştırıcıyı belirlemek için yoğun bir çaba sarfettiği ifade edildi. Fuat Çapa ve Hüseyin Eroğlu ile hafta içinde bir dizi görüşmelerde bulunacak kurmayların başka alternatifleri de listesinde tuttuğu kaydedildi. Ankersen ve ekibinin, şu an sadece amatör branşları yöneten eski başkan Mehmet Sepil'in de görüşünü alacağı vurgulandı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #teknik direktör
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