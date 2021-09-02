Göztepe'de yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi

İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü oldu.

Bugün ilk idmanına çıkacağı öğrenilen Tayfun Korkut, futbolculuk döneminde Almanya'da yetişti. Fenerbahçe, Real Sociedad, Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan Tayfun Korkut, 42 defa da A Milli Takım'da görev yaptı. Korkut, teknik direktörlük kariyerinde Bundesliga'da Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve VfB Stuttgart'ı çalıştırdı. Tayfun Korkut, Başkan Mehmet Sepil döneminin 12'nci teknik adamı oldu.