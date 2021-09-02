GÖZTEPE'YE YENİ TEKNİK DİREKTÖR
GÖZTEPE'YE YENİ TEKNİK DİREKTÖR
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Göztepe'de yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi

Göztepe'de yeni teknik direktör belli oldu
02 Eylül 2021 Perşembe 13:24

İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü oldu. 

Bugün ilk idmanına çıkacağı öğrenilen Tayfun Korkut, futbolculuk döneminde Almanya'da yetişti. Fenerbahçe, Real Sociedad, Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan Tayfun Korkut, 42 defa da A Milli Takım'da görev yaptı. Korkut, teknik direktörlük kariyerinde Bundesliga'da Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve VfB Stuttgart'ı çalıştırdı. Tayfun Korkut, Başkan Mehmet Sepil döneminin 12'nci teknik adamı oldu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #göztepe teknik direktör #tayfun korkut
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