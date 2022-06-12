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Göztepe'de yoğun hafta

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Göztepe, yeni haftaya yoğun bir mesai ile başlayacak

Göztepe'de yoğun hafta
12 Haziran 2022 Pazar 14:28

Kulüp hisselerinin yüzde 70'inin devri konusunda Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın kurucusu olduğu Sport Republic şirketiyle prensipte anlaşan ve işi resmiyete dökmeye hazırlanan yönetim, bu hafta ilk olarak teknik adam konusunu çözecek. Yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık 3 hafta sonra başlayacak sarı-kırmızılılar ilk olarak Altınordu'dan ayrılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile masaya oturacak. Ankersen'e de Eroğlu hakkında bilgilendirmelerde bulunan kurmaylar, aksilik olursa alternatif isimlere yönelecek.

Bir hafta içinde yeni çalıştırıcısıni belirlemeyi planlayan yönetim Bülent Korkmaz, Tamer Tuna ve Volkan Demirel'i de listesinde tutuyor. Ayrıca kadro yapılanmasını da bir an önce tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar bazı yabancı oyuncuları da elden çıkaracak. Kaleci Piric başta olmak üzere sözleşmeleri devam eden Mihojevic, Tijanic, Baku ve Lourency'nin kaderleri en kısa süre içinde netleşecek. Şu an için kaptan Halil Akbunar'ın satışını dunduran Göztepe, stoperi Atınç Nukan'a gelen teklifleri ise değerlendiriyor. Beşiktaş'ın ciddi olarak ilgilendiği deneyimli defans oyuncusuna başka kulüplerden de teklifler geldiği vurgulandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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