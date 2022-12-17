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Göztepe'de zafer mutluluğu

Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başaran Göztepe büyük mutluluk yaşadı

Göztepe'de zafer mutluluğu
17 Aralık 2022 Cumartesi 12:43

Geçen hafta da Manisa FK'yı evinde 1-0'lık skorla geçen Sarı-kırmızılılar 2'de 2 yaparak Play-Off yolunda camiasına umut aşıladı. Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım tarihinde oynanan Altay karşılaşmasında çıkan büyük olaylar sonucunda hem 4 maç seyircisiz oynama cezası alan hem de 3-0 hükmen mağlup edilen İzmir ekibi, ardından çıktığı 3 maçta 7 puan toplayıp travmayı atlattı ve yeniden yoluna emin adımlarla devam etti. Göztepe son iki maçta savunmasını da toparladı. 

Manisa FK ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan İzmir ekibi ligde gelecek hafta evinde Bodrumspor'u konuk edecek. Göztepeli futbolseverler verilen cezalar nedeniyle karşılaşmayı izleyemeyecek. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, çok zor bir deplasmandan çok kıymetli bir galibiyetle döndüklerini dile getirdi. Rizespor'un 11 maçtır yenilmediğini ifade eden Özkayımoğlu, "Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele örneği sergiledik. Oyunun gidişatı bizdeydi. Yavaş yavaş üst sıralara doğru tırmanmaya başladık. Taraftarımız da uzun yol katederek buraya geldi. Oyunun genelinde istediğimiz her şeyi yaptık. Önümüzde Türkiye Kupası maçımız var ardından önemli bir lig karşılaşmasına çıkacağız" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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