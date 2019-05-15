Göztepe'den fikstür isyanı

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçta Bursaspor'la deplasmanda kader maçına çıkacak Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği maç programına isyan edip, "Mevcut TFF, Göztepe'nin gözünde yok hükmündedir" dedi. Düşme hattında yer alan rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un pazartesi akşamı Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceğini hatırlatan sarı kırmızılılar, "Kulübümüz 32'nci ve 33'üncü hafta fikstürlerinin açıklanmasının hemen ardından 6 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı olarak başvurarak, Süper Lig'te küme düşecek takımları belirleyecek olan son 2 hafta maçlarının aynı gün ve saatte oynanması talebinde bulunmuştu. Ne yazık ki tüm ilgili takımlar için adil olduğuna inandığımız bu talebimize 14 Mayıs 2019 tarihinde Futbol Federasyonu'ndan sözlü olarak olumsuz yanıt gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Türkiye liglerinde genel teamül, şampiyonluk yarışı ve düşme potasından kurtulma mücadelesi veren ilgili takımların maçlarının aynı gün ve saatte oynanması gerektiğini savunan Göztepe açıklamasında, "Son 10 yılın 9'unda 33'üncü haftada birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatte oynanmıştır. Lig tarihimizde belki de ilk defa son 2 haftaya girilirken ligden düşecek takımlardan sadece 1 tanesinin belirlendiği ve küme düşme hattında birçok takımın çok az bir puan farkıyla birbirleriyle yarıştığı bir sezon geçirmekteyiz. Kaldı ki Almanya, Belçika, Hollanda başta olmak üzere dünyanın önemli liglerinde maç programı liglerin son haftalarında kulüplerden bir talep gerekmeksizin federasyonların kendi iradesiyle aynı gün ve saatte oynanacak şekilde düzenlenmektedir. Bu durum, hem adaleti sağlamak açısından hem de UEFA'nın temel aldığı Fair-Play ilkesinin vazgeçilmez bir gereğidir" ifadelerine yer verdi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Göztepe olarak 32 hafta boyunca emeğini, alın terini sahaya yansıtan diğer 17 Süper Lig kulübüne çok büyük bir saygı duyuyoruz. Takımlarımız Türk futbolunu ileriye taşımak adına büyük bir özveri ile çalışmakta ve ciddi katkılar sağlamaktadır. Kritik bir maça çıkılacak olmasına rağmen Göztepe ve Bursaspor gibi iki köklü kulübün camiaları arasında yıllardır süregelen örnek dostluğun bu maçla değişmeyeceğini çok iyi biliyoruz. 33'üncü hafta fikstürüne bakıldığında düşme hattını ilgilendiren maçlardan 2'sinin pazartesi, 1'nin ise pazar günü oynanacak şekilde planlandığı görülmektedir. Bu maçların pazartesi oynanması yönündeki kararı TFF hangi gerekçelerle vermiştir, bu konuda kamuoyunu aydınlatmak zorundasınız. Onurlu mücadelenin gölgelenmemesi ve sürecek polemiklere mahal verilmemesi adına yaptığımız bu başvurunun reddini tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Unutmayın ki sizin göreviniz adalet dağıtmaktır. Hiçbir hakkaniyete dayanmadan bu şekilde bir program yapan ve müracaatımıza rağmen reddeden bir federasyonun takımlara adalet dağıtmasını mümkün görmüyoruz. Bu gerekçeyle mevcut TFF Göztepe'nin gözünde yok hükmündedir."