Göztepe'den geleceğe yatırım

Süper Lig'de Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanan Göztepe, transfer döneminde gençliğe yatırım yaptı

Transferde geçen sezonun yıldızı Cherif Ndiaye'nin bonservisini alırken, A takım için Altınordu'dan stoper Kahraman, Gent'ten stoper Arslanagic, Kiel'den sol kanat Makana Baku, Gil Vicente'den sağ kanat Lourency, Rakow'dan ofansif orta saha Tijanic, Ankaragücü'nden ön libero Atakan Çankaya'yı renklerine bağlayan Göz-Göz, gençleri de bünyesine katıp tecrübe kazanmaları için farklı takımlara kiralık gönderdi. Göztepe, FC Wacker'dan transfer ettiği 19 yaşındaki gurbetçi stoper Şefik Abalı'yı da yine Hollanda Ligi temsilcilerinden SKU Amstetten'e kiraladı.

Menemenspor'dan son transfer hamlesi olarak 5 yıllığına alınan aynı yaştaki defans oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel, sezon sonuna kadar yine Menemen'e kiralık verildi. Sporting Club de Lyon'dan Senegal asıllı Fransız stoper Seydine N'Diaye'yi aldığı ortaya çıkan Göztepe, bu futbolcuyu Başkan Mehmet Sepil'in bir miktar hisse yatırımıyla pilot takım anlaşması yapacağının öğrenildiği Hollanda'nın FC Dordrecht takımına kiralık verdi. Yine gelecek hamlesi olarak daha önce alınan Batuhan Kırdaroğlu, Menemenspor'a, altyapıdan Efe Binici, Nazilli Belediyespor'a, Yılmaz Basravi ise Tarsus İdman Yurdu'na kiralık verildi. Antalyaspor maçına bilenen Göz-Göz'de sakatlığı bulunan Mihojevic'in durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.