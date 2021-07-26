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Göztepe'den Tijanic'e rekor bonservis

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe'nin prensipte anlaştıktan sonra geçen hafta İzmir'e getirip dün akşam 5 yıllık sözleşme imzaladığı David Tijanic'e kulüp tarihinin en fazla bonservisini verdiği öğrenildi

Göztepe'den Tijanic'e rekor bonservis
26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:12

Sarı-kırmızılıların Polonya'nın Rakow takımından kadrosuna dahil ettiği Sloven oyuncu için 2.7 milyon Euro bedel ödediği, bu ücretin 2 taksitle verileceği vurgulandı. Geçen sezon Polonya Ligi'nde 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 6 gol atıp 5 de asist yaptı. Başkan Mehmet Sepil önceki haftalarda yaptığı açıklamalarda, genç futbolcuları bonservis bedelleriyle transfer ettiklerini söyleyerek, "Göztepe belki de en fazla bonservis parası ödeyeceği sezonu geçirecek" demişti.

TRANSFERDE YENİ HAMLE

Göztepe'nin Sporting Club de Lyon'dan Seydine N'Diaye'yi de transfer ettiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Futbol Federasyonu kayıtlarında görünmeyen 23 yaşındaki stoperi Hollanda'nın FC Dordrecht takımına kiraladığı belirtildi. Bu sezonu Hollanda 2'nci Ligi'nde geçirecek Senegal asıllı Fransız futbolcunun 2022-2023 sezonunda yeniden Göztepe'ye döneceği kaydedildi. Göztepe, FC Wacker'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Şefik Abalı'yı da yine Hollanda Ligi temsilcilerinden SKU Amstetten'e kiralamıştı.

Öte yandan Göz-Göz, Erzurum kampında yeni sezonun ilk hazırlık maçını 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'la oynadı. Maçın 12'nci dakikasında geriye düşen İzmir ekibi 32'nci dakikada Efe'nin golüyle skoru eşitledi ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #spor #göztepe
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