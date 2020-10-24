Göztepe, deplasmanda gol atamıyor

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Göztepe, bu müsabakalarda sadece 1 gol kaydetti.

Göztepe, deplasmanda gol atamıyor
24 Ekim 2020 Cumartesi 13:15

Süper Lig'in 6. haftasında dün konuk olduğu Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle haftayı 7 puanla kapattı. İzmir temsilcisi, ilk hafta Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendikten sonra çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı. Geride kalan 6 haftada 10 gol atıp kalesinde 7 gol gören Göztepe, bu gollerin 9'unu iç saha maçlarında kaydetti.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 251 dakikadır gol atamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte dünkü müsabakaya ilk 11'de başlayan Lamine Gassama bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Ligde Göztepe, 7. haftada 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın başlayacak.

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