Göztepe deplasmanlarda gülüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu haftayı deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alarak tamamlayacak Göztepe, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor maçına iddialı hazırlanıyor.

Göztepe deplasmanlarda gülüyor
28 Mart 2023 Salı 11:09

Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu haftayı deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alarak tamamlayacak Göztepe, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Altaş Denizlispor maçına iddialı hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar son haftalarda dış sahada iyi sonuçlara imza attı. Göz-Göz deplasmanlarda oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazanıp, 1'er yenilgi ve beraberlik elde ederek 14 puan topladı. 

Bu periyotta Çaykur Rizespor ve Tuzlaspor'u 2-0, Erzurumspor FK ve Altınordu'yu 1-0 yenmeyi başaran Göztepe, Adanaspor'la 2-2 berabere kalıp sadece Gençlerbirliği müsabakasını tek golle kaybetti. Göztepe gurbette ise toplam 13 maça çıkıp 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Denizlispor karşılaşmasına da mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan İzmir ekibinde Ngalina ve Yasin'in sakatlıkları devam ediyor.


 

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