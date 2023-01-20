Göztepe, Erzurum deplasmanına çıkacak

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Bodrumspor ve Sakaryaspor maçlarını kaybedip Play-Off yolunda yara alan Göztepe, yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak

Göztepe, Erzurum deplasmanına çıkacak
20 Ocak 2023 Cuma 10:47

Konuk sarı-kırmızılılarda kart cezalısı kaleci Ekrem Kılıçarslan mücadelede forma giyemeyecek. Ara transfer döneminde ABD'nin Colarado Springs takımından kadroya dahil edilen golcü Michee Ngalina'nın lisansı çıktı. Kongolu oyuncu görev verilmesi durumunda Erzurum'da sahadaki yerini alabilecek. Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu üst üste kaybedilen puanların ardından Erzurum'a mutlak galibiyet için gideceklerini söyledi. Zorlu bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Özkayımoğlu, "Rakibimiz de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Bizim de hedefimiz üst sıralar. Takımımıza inanıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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