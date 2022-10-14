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Göztepe evinde seriye hasret

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Tuzlaspor'u konuk edecek Göztepe, evinde 2'de 2 yapmak için kenetlendi

Göztepe evinde seriye hasret
14 Ekim 2022 Cuma 11:16

Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezonun 20'nci haftasında Antalyaspor'u 4-0, 22'nci haftasında ise Sivasspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar bir daha iç sahada art arda maç kazanamadı.

Bu sezon ise 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında İzmir derbisinde Altınordu'yu tek golle geçen sarı-kırmızılılar, aylar sonra seri yakalamanın hesaplarını yapmaya başladı. Göz-Göz, bu sezon sahasında ise hiç kaybetmedi. Toplam 3 maça çıkan İzmir ekibi 1 kez galip gelirken, Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor #futbol
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