Göztepe, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrıldı

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Göztepe’ye 1-0 yenildi

8’inci dakikada Jahovic’in ara pasında topla buluşan Ndiaye’nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.

9’uncu dakikada Göztepe karşılaşmada öne geçti. Diabate’nin uzun pasında topla buluşan Halil Akbunar, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay’ın hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

23’üncü dakikada Thiam’ın indirdiği topla buluşan Valencia’nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

29’uncu dakikada Valencia’nın pasın ile buluşan Ozan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci İrfan Can’a çarpan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38’inci dakikada Sosa’nın ortasında arka direkte topla buluşan Thiam’ın kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı Ndiaye uzaklaştırdı.

43’üncü dakikada Valencia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa’nın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can iki hamlede sahip oldu.

45’inci dakikada Halil Akbunar’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

53’üncü dakikada Valencia’nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

76’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83’üncü dakikada Szalai’nin ortasında topla buluşan Samatta’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’da kaldı.

Karşılaşma 1-0'lık Göztepe üstünlüğü ile sona erdi.



PELKAS FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Göztepe maçının 2’nci yarısında formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlık sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalan Pelkas, Göztepe maçına yedek soyundu. Pelkas, karşılaşmanın 56’ncı dakikasında Thiam’ın yerine oyuna dahil oldu.

GÖKHAN GÖNÜL LİGDE 12 MAÇ SONRA

Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül 12 maç sonra forma giydi. Ligde en son 12’nci haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyen tecrübeli futbolcu, Göztepe maçının 56’ncı dakikasında Nazım’ın yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Gökhan Gönül, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta forma giymişti.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

FENERBAHÇE: Altay - Nazım (Dk.56 Gökhan Gönül), Serdar, Attila, Caner (Dk.88 Cisse), Ozan, Sosa, Valencia (Dk.73 Samatta), Osayi-Samuel (Dk.73 Sinan Gümüş), Mesut, Thiam (Dk.55 Pelkas)

GÖZTEPE: İrfan Can - Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna (Dk.84 Marko Mihojevic), Soner (Dk.84 Zlatko Tripic), Diabate (Dk.90+4 Brown Ideye), Halil (Dk.90+4 Kubilay), Cherif, Jahovic (Dk.74 Anderson Esiti)

GOL: Dk.9 Halil Akbunar (Göztepe)

SARI KART: Caner (Fenerbahçe) - Murat Paluli, Obinna (Göztepe)

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe, Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün Göztepe karşısında istemediğimiz bir yenilgi aldık. Taraftarlarımızı üzdük. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizin kazandığı bir haftada bizim mağlup olmamız bizi üzdü. Maça geldiğimizde yüzde olarak baktığımızda top bizim ayağımızda oldu ama önemli olan ürettiğiniz pozisyonları iyi değerlendirmek. Bunu rakip bizden daha iyi yaptı. 90 dakika boyunca kontra atak oynadılar. 2-3 pozisyon yakalayıp birini değerlendirdiler. Bizim yaptığımız hatadan rakip iyi değerlendirdi. Bizim yakaladığımız pozisyonlar çok fazla olmasa da değerlendiremedik. Bu bir bahane değil. Zemininde çok kötü oluşu istediğimiz pas trafiğini yapamadık. O bir bahane değil maçı kaybetmenin. Sadece yeterince pozisyon üretemeyip istediğimiz o golü atamadık” dedi.

“ÖNÜMÜZDE 15 MAÇ, ALINACAK 45 PUAN VAR”

Erol Bulut, sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler ile ilgili olarak “Sosyal medyayı uzun bir süredir takip etmiyorum. Daha çok takıma ve oyuna odaklanıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımız maçlar oldu. Bugün görüyorsunuz topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz. Geçmişte çok eleştirildik başkaları da aynı şekilde oynayarak sonuca gitmeye çalışıyor. Bu oyunun stratejisi. Önümüzde 15 maç var alınacak 45 puan var. Başlangıcını ise Trabzon’da yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta en iyi şekilde hazırlanıp maça diri bir şekilde çıkarak 3 puanı alıp İstanbul’a geleceğiz” şeklinde konuştu.

ÜNAL KARAMAN: ARZU ETTİĞİMİZ BİR 3 PUANDI

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise “Bizim için önemli bir müsabakaydı iyi hazırlandığımız bir haftayı geride bıraktık. Futbol aklı ve akıcı bir mücadele ile 3 puan aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

“OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM”

Ünal Karaman, 2 maç üst üste kazanmaları ile ilgili yöneltilen bir soruya, “Biz bu yükselmeyi galibiyetlerle yorumlamıyoruz. Mağlup olduğumuz müsabakada da bunları ifade ettik. Biz işimizi yapmaya gayret ediyoruz zaman zaman tökezleme oluyor sonuçları alamamada. Bunun bir karşılığı olmalıydı. 2 haftadır gayet iyi bir mücadele ve sonuçlandırdığımız mücadele oldu. Bir teknik adam için yarına başlamak zordur. Ama geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan bir oyuncu grubu var. Onlarla gurur duyuyorum. İyi mücadele ettiler akılcı oynadılar ve müsabaka kazandık. Biz bunu çok abartmayacağız. Bu bir süreç. Bu hafta şuan sevinecekler. Geldiğimiz ilk antrenmandan itibaren de önümüzdeki müsabakaya ciddi şekilde hazırlanmaya başlayacağız” diye konuştu.