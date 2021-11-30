Göztepe-Fenerbahçe maçının kazananı yok!

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı
Ev sahibi ekibin golü Jahovic’ten gelirken, konuk Fenerbahçe’nin sayısı ise Serdar Dursun’dan geldi. Fenerbahçe’de Novak, 88’inci dakika ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
10'uncu dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atınç kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
19'uncu dakikada Soner'in soldan kestiği topa Tijanic gelişine vurdu. Seken top Jahovic'in önünde kaldı ve ceza sahası içerisinde oluşan karambolde kaleci Berke topu aldı.
33'üncü dakikada Halil'in sağdan ortasında Jahovic kafayı vurdu ancak Berke topu son anda köşeden çıkardı.
34'üncü dakikada Soner'in pasında ceza sahasına sokulan Halil topu yeniden Soner'e aktarmak istedi. Savunmanın araya girmesiyle topu önünde bulan Halil'in vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.
40'ıncı dakikada Göztepe golü buldu. Mesut'un pası kısa düştü araya giren Jahovic, savunmadan sıyrılıp kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
46'ncı dakikada Min Jae'den sıyrılan Jahovic pasını Halil'e aktardı. Halil'in gelişine vuruşunda top yan direkten dönüp taca çıktı.
48'inci dakikada maça beraberlik geldi. İrfan Can'ın ortasında bomboş pozisyondaki Serdar Dursun kafayı vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
53'üncü dakikada Atınç'tan sıyrılarak ceza yayı üzerinden şutunu çeken Serdar Dursun'un vuruşunda topu kaleci İrfan Can çeldi.
77'nci dakikada ceza yayı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Berkan kullandı. Berkan'ın sert şutunda top yandan auta çıktı.
88’inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Soner’i formasından çekerek faul yapan Novak, 2‘nci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+1’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic kaleyi yokladı, top az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Hakan Yemişken (xx)
GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xxx), Arslanagic (xx), Atınç (xx), Berkan (xx), Atakan (xxx), Nwobodo (xxx), Soner (xx), Tijanic (xx), Halil (xxx) (Dk. 86 Lourency), Jahovic (xxx) (Dk. 83 Ndiaye x)
FENERBAHÇE: Berke (xx) - Ferdi (xx), Min Jae (xxx), Serdar Aziz (xx), Novak (x), Crespo (xxx), Zajc (x) (Dk. 64 Sosa x), Meyer (x) (Dk. 77 Berisha x), İrfan Can (xx) (Dk. 77 Rossi x), Mesut (xx) (Dk. 90 Szalai), Serdar Dursun (xxx)
GOLLER: Dk. 40 Jahovic (Göztepe) - Dk. 48 Serdar Dursun (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 88 Novak (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Halil, Nwobodo (Göztepe) - Zajc, Sosa, İrfan Can, Serdar Aziz (Fenerbahçe)