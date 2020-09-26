Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır
26 Eylül 2020 Cumartesi 16:59

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı. Göztepe'de tedavileri devam eden Obinna Nwobodo ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanancak Göztepe-Gaziantep FK maçında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

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