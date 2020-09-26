Göztepe, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı. Göztepe'de tedavileri devam eden Obinna Nwobodo ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanancak Göztepe-Gaziantep FK maçında hakem Yasin Kol düdük çalacak.