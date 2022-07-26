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Göztepe gözünü Danimarkalı golcüye dikti!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe bir yandan da transfer için çabalıyor

Göztepe gözünü Danimarkalı golcüye dikti!
26 Temmuz 2022 Salı 14:36

Son olarak Samsunspor'dan eski oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların, golcü Victor Strange Lind ile ilgilendiği ifade edildi. Danimarka ekibi Midtjylland'ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun kiralanacağı öğrenildi. Danimarka U19 Milli Takımı'nda forma giyen Lind, Midtjylland altyapısında yetişti.

Geçen sezon Danimarka ekibiyle 36 resmi maça çıkan Lind 5 gol attı. Göztepe'de hisselerin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından olan Rasmus Ankersen'in vatandaşı Lind ve bir dönem görev yaptığı Midtjylland'le temasa geçerek transferi bitireceği kaydedildi. Lind bu sezon da Midtjylland takımında 2 lig, 1 de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giydi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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