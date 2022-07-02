İZMİR KÖRFEZ FEZTİVALİ BAŞLADI
İZMİR KÖRFEZ FEZTİVALİ BAŞLADI
0
İRAN'DA İKİ BÜYÜK DEPREM
İRAN'DA İKİ BÜYÜK DEPREM
0
BAŞKAN TİMSAHLA EVLENDİ
BAŞKAN TİMSAHLA EVLENDİ
0
PANDEMİYE NEDEN OLUR MU?
PANDEMİYE NEDEN OLUR MU?
0
banner776

Göztepe iki isimle anlaştı

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefleyen Göztepe, dış transferde harekete geçti

Göztepe iki isimle anlaştı
02 Temmuz 2022 Cumartesi 12:21

Teknik direktörlük koltuğuna Turgay Altay'ı oturtan sarı-kırmızılılar Kenneth Obinna Mamah ve Romal Palmer'a imza attırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "1998 doğumlu hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 1998 doğumlu orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. Kaptanı Halil Akbunar'ı Belçika ekibi Westerlo'ya satmaya hazırlanan İzmir ekibinin transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü ifade edildi. Son olarak İtalya'nın Citta Varese takımında oynayan Nijeryalı Mamah, İtalya'da toplam 46 maça çıkıp 14 gol attı.

Championship takımı Barnsley'den gelen İngiliz futbolcu Palmer ise geçen sezon 35 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı, 2 asist yaptı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #transfer #spor
Önceki Haber
Aldığı ikinci el otomobil ipotekli çıktı!
Sonraki Haber
Göztepe iki isimle anlaştı
Altınordu Kaptanı Ahmet İlhan: Tarih yazmak istiyoruz
Altınordu Kaptanı Ahmet İlhan: Tarih yazmak istiyoruz
0
Altay'dan Bamba atağı
Altay'dan Bamba atağı
0
Göztepe yeni sezon hazırlıklarına başladı
Göztepe yeni sezon hazırlıklarına başladı
0
Göztepe'ye yeni teknik direktör
Göztepe'ye yeni teknik direktör
0
Göztepeli Halil Westerlo yolcusu
Göztepeli Halil Westerlo yolcusu
0
Göztepe eksik toplanıyor
Göztepe eksik toplanıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.