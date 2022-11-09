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Göztepe ile Buca 9 yıl sonra rakip

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'ndaki İzmir derbisinde yarın Göztepe ile Bucaspor 1928 karşı karşıya gelecek

Göztepe ile Buca 9 yıl sonra rakip
09 Kasım 2022 Çarşamba 12:12

Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Bilet fiyatları hizmet bedeliyle birlikte 1'inci kategori 131, 2'nci kategori 109, 3'ncü kategori 60, 4'üncü kategori 39, 5'inci, 6'nc kategori ve misafir tribünler 18 TL olarak belirlenirken, konuk Bucalı taraftarlara statta 1000 kişilik kontenjan ayrıldı. Kupada bu turda rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf yoluna devam edecek.

Göztepe, Bucaspor'la kulüp Bucaspor 1928 adını almadan önce son olarak 2012-2013 sezonunda 1'inci Lig'de rakip oldu. O sezon küme düşen Göztepe, ardından Süper Lig'e kadar yükselip bu yıl 1'inci Lig'e döndü. O yıl Play-Off oynadıktan sonra küme düşerek amatöre kadar gerileyen Bucaspor ise Tire 1922'yi devraldıktan sonra 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükseldi. Göz-Göz bu sezon 1'inci Lig'de 11 maçta 14 puanla 12'nci sırada kalırken, Bucaspor 1928 ise 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 13 maçta 28 puan toplayıp üst üste 4 galibiyetle liderlik yarışına ortak oldu. Bucaspor taraftarlarının kupa derbisi öncesi kendilerine ayrılan 1000 biletin tamamını tükettiği açıklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #buca #spor #maç
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