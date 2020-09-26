Göztepe ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı

50. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil'in ceza sahasına yaptığı ortada Tripic, topu kafa ile kale önüne gönderdi. Müsait durumdaki Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Göztepe ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı
26 Eylül 2020 Cumartesi 18:55

61. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mossoro'nun yaptığı ortada Brown Ideye, savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1 89. dakikada ceza sahası içinde Alpaslan'la mücadeleye giren Maxim'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 90+1. dakikada kullanan Maxim, takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2 Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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