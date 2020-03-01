Göztepe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde de dar alanda oyun oynadı. Atınç Nukan'ın katılmadığı antrenmanda tedavileri devam eden Andre Poko ile Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmandan önce 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiklere destek olmak için Türk bayrağı açtı.