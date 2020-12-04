Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak

Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak
04 Aralık 2020 Cuma 10:33

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Ligde İzmir'de MKE Ankaragücü'nü 3-1, geçen hafta da deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 8. sırada girdi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından Galatasaray'la 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor ise ligde 8 puanla 18. durumda yer alıyor. Göztepe'de Ideye Brown'ın sakatlığı bulunuyor.

Kayserispor ile 13. randevu

Hes Kablo Kayserispor'la Süper Lig'de 12 maça çıkan Göztepe, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.

Önceki Haber
Bayrakllı'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu
Sonraki Haber
Arkas Spor, Solhanspor'u konuk edecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.