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Göztepe kendine geldi!

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Göztepe, evinde Altaş Denizlispor'a gol oldu yağdı. Gürsel Aksel Stadı'nda son sıradaki rakibini 5-0'lık skorla geçen sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez üst üste galibiyetler alarak bir anda Play-Off yarışının içine dahil oldu

Göztepe kendine geldi!
30 Ekim 2022 Pazar 16:28

Daha önce 9 maçta 5 gol atabilen, aynı sayıda golü tek maçta ağlara gönderen Göztepe, puanını 14 yaptı. Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünde oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmayan Göztepeli taraftarlar müthiş bir görsel şölene imza attı. Cumhuriyet Bayramı'nı koreografilerle kutlayan futbolseverler, 5-0'lık galibiyetin ardından çifte bayram yaşadı. 

YENİLER SİFTAH YAPTI

Sarı-kırmızılı tribünler 90 dakika bitiminde futbolcular ve teknik ekiple bütünleşerek omuz omuza marşlar söyledi. Göztepe'de sağ bekte oynayan esas bölgesi sol bek olan İsmail Köybaşı ise yıldızlaştı. İki hafta önce 2-0 kaybedilen Tuzlaspor maçında tribünlerin tepkisini çeken İsmail, attığı 2 güzel golle bu defa bol bol alkış topladı.Göztepe'de Kvasina ve Hasic de ilk kez siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sezon ilk gollerine imza atan iki oyuncu tribünlere koşarken, Mamah ise toplamda ikinci golüne imza attı.

TEKNİK HEYET İDDİALI 

Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu ise çok anlamlı bir günde güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Bütün oyuncuların yüreğini ortaya koyduğunu ifade eden Özkayımoğlu, "Camiamızın ve taraftarımızın çok ihtiyaç duyduğu bir galibiyet aldık. 2 maçtır kazanıyoruz ve çok iyi mücadele ediyoruz. Biz de ekip olarak çok çalışıyoruz. Üst sıraları yakalayabilmek adına zorlu bir fikstüre gireceğiz. Göztepe'nin armasını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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