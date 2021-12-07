Göztepe maçı sonrası duygusal anlar. Galibiyet ona hediye edildi

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Göztepe'nin kalecisi İrfan Can'ın maç öncesi 5.5 aylık bebeğini annen karnında kaybettiği öğrenildi. Göztepeli futbolcular galibiyeti İrfan Can'a hediye etti

Maçta gol perdesini 39'uncu dakikada penaltıyı gole çeviren Jahovic açtı. 45+4'te fileleri tekrar havalandıran Jahovic kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Konuk ekibin tek golünü ise 61'inci dakikada Recep Niyaz kaydetti. Göztepe'de Nwobodo, 58'inci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Göztepe puanını 14'e çıkarırken, Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı.

13'üncü dakikada Atakan'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Halil'in ceza sahası içindeki pasında topla buluşan Lourency meşin yuvarlağı oyun alanının dışına gönderdi.

36'ncı dakikada Göztepe penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından hakem Ümit Öztürk, ceza sahası içinde Ertuğrul'un Jahovic'in formasını çektiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

39'uncu dakikada penaltıyı kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45'inci dakikada Dicko'nun ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta top üst direğe çarptı. Oyun alanına geri dönen topu Atınç kornere attı.

45+4'üncü dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Halil'in pasıyla savunma arkasına sarkan Jahovic ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47'nci dakikada Halil'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti.

58'inci dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Caulker'a yaptığı faulün ardından 2'nci sarı kartı gören Nwobodo, kırmızı kartla oyundan atıldı.

61'inci dakikada Gaziantep FK golü buldu. Maxim'in yaptığı orta sonrası savunmadan seken topu önünde bulan Recep Niyaz sert bir vuruşla fileleri sarstı: 2-1.

78'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Kenan, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve top üst direkten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Mustafa Savranlar (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (xx), Arslanagic (xx), Atınç (xxx), Atakan (xx), Berkan (xx), Nwobodo (xx), Soner (xx), Halil (xxx) (Dk. 84 Kahraman), Lourency (xx) (Dk. 61 Yalçın x), Jahovic (xxx) (Dk. 76 Ndiaye x)

GAZİANTEP FK: Günay (x) - Kitsiou (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 46 Sagal x), Caulker (xx), Tosça (xx), Mendyl (x) (Dk. 46 Halil İbrahim x), Doğan (x) (Dk. 72 Figueiredo x), Recep (xx), Maxim (xx), Muhammet (xx), Dicko (x) (Dk. 78 Kenan x)

GOLLER: Dk. 39 (P) ve Dk. 45+4 Jahovic (Göztepe) - Dk. 61 Recep (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Nwobodo (Göztepe)

SARI KARTLAR: Atakan, Lourency, Berkan (Göztepe) - Kitsiou, Tosça (Gaziantep FK)

Göztepe'de galibiyet İrfan Can'a hediye edildi

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat maç öncesi büyük bir acı yaşadı.

Genç kalecinin 5.5 aylık bebeğini anne karnında kaybettiği ve bu acıya rağmen sahaya çıktığı ifade edildi. Göztepeli oyuncular atılan ilk golün ardından takım olarak İrfan Can'a sarıldı. Maç bitiminde de göz yaşlarını tutamayan İrfan Can, "Bu akşam rakibin üç topu direkten döndü. Kaleyi çocuğumun koruduğunu düşünüyorum" dedi. Göztepeli futbolcular maçın ardından yine İrfan Can'ın yanına gelerek galibiyeti ona armağan etti. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı file bekçisine büyük destek verdi.