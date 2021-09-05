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Göztepe – Manisa Futbol Kulübü: 5-3

İki Ege ekibi Göztepe ve Manisa Futbol Kulübü, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan müsabakayı ev sahibi Göztepe 5-3 kazandı.

Göztepe – Manisa Futbol Kulübü: 5-3
05 Eylül 2021 Pazar 21:54

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig ve TFF 1’inci Lig’e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen iki Ege ekibi Göztepe ve Manisa Futbol Kulübü, hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan müsabakayı ev sahibi Göztepe 5-3 kazandı. Göztepe 33’üncü dakikada Cherif Ndiaye’nin golüyle öne geçti: 1-0. Göztepe 2 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. İlk golü atan Ndiaye’nin pasında topla buluşan Yalçın düzgün bir vuruşla fileleri sarstı.

Maçın 44’üncü dakikasında Ndiaye bu defa kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. İlk yarının son saniyelerinde Yalçın’ın pasında Soner bu kez golü attı ve Göztepe ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Manisa Futbol Kulübü 58’de Diallo’nun golüyle farkı üçe indirdi: 4-1. Konuk takım 72’de Anıl’la skoru 4-2’ye getirdi, 85’te bir kez daha sahneye çıkan Diallo, Manisa FK’nın 3’üncü golünü kaydetti. Karşılaşmada son sözü 90’da penaltıdan Lourency söyledi: 5-3.   


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #manisa futbol kulübü
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