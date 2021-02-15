Göztepe, Medipol Başakşehir maçından mutlu ayrıldı

Süper Lig’in 25’inci haftasında Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Soner ve Zulj’den gelirken, Başakşehir’in tek sayısını Deniz kaydetti. Bu sonuçla Göztepe puanını 29’a çıkarırken, Başakşehir 24 puanda kaldı

Süper Lig’in 25’inci haftasında Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

22’nci dakikada Berkan’ın yerden pasında penaltı noktasında topla buluşan Jahovic gelişine vurdu, kaleci Mert topu çelmeyi başardı.

24’üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Gassama’nın sağdan kestiği ortaya iyi yükselen Soner’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

33’üncü dakikada Halil soldan ortasına Alpaslan kafayı vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

47’nci dakikada konuk takım gole yaklaştı. Berkay’ın ortasında iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunu İrfan çıkardı, dönen topu önünde bulan Fernandes’in vuruşunda top auta gitti.

51’inci dakikada Jahovic, Başakşehir ceza sahası içinde Epureanu’nun müdahalesinin ardında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Zulj, farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti:2-0.

57’nci dakikada Başakşehir ceza sahası karıştı. Halil’in ortasına kafayı vuran Ndiaye’nin kafa vuruşunda top direğe çarpıp Zulj’un önüne düştü. Zulj’un vuruşunde Adis’e çarpan meşin yuvarlağı önünde bulan Soner’in şutunu kaleci Mert topu kornere çeldi.

59’uncu dakikada Hasan Ali’nin yerden pasında topla buluşan Deniz’in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

86’ınci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Guldbrandsen’in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

90+5’inci dakikada Rafael, Ndiaye’ye yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. VAR odasından gelen uyarının ardından Ndiaye’nin ofsaytta olması sebebiyle kart iptal edildi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İsmail Şencan (xx), Bilal Gölen (xx)

GÖZTEPE: İrfan (xxx) - Gassama (xx) (Dk. 64 Murat x), Atınç (xxx), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Nwobobo (xx), Soner (xxx) (Dk.64 Esiti xx), Zulj (xxx) (Dk. 70 Diabate), Cheriff Ndiaye (xxx), Halil (xx) (Dk.87 Tripic), Jahovic (xx) (Dk.87 Titi x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx) - Muhammed (xx) (Dk. 63 Rafael x), Duarte (x), Epureanu (xx), Hasan Ali (x), Azubuike (xx), Youssef (x) (Dk. 63 Mehmet Topal x), Berkay (xx), Deniz (xx), Fernandes (x) Dk. 63 Guldbrandsen x), Crivelli (xx)

GOLLER: Dk. 24 Soner, Dk. 51 Zulj (P) (Göztepe) - Dk. 59 Deniz (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Nwobobo (Göztepe) - Duarte, Hasan Ali (Medipol Başakşehir)



MAÇIN ARDINDAN

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, göreve geldikleri andan itibaren futbolcuların samimi bir gayreti olduğunu söyledi. Galip gelemedikleri son 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadıklarını hatırlatan Karaman, şöyle konuştu: "Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün o gayreti yine futbolun doğrularını artırarak arzu ettiğimiz, ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın çalışmalarının karşılığını alması gerektiği bir galibiyetti. Camiamıza hayırlı olsun. Tabi ki doğrularımızı artırarak, daha geliştirerek devam edeceğiz. Eksiklerimiz hiçbir zaman bitmez. Onları da hızla azaltıp, çok daha arzu edilen, çok daha özlemle ve hasretle beklenen, camiasına hizmet odaklı, kalitesine hem insanlık olarak hem yetenek olarak sahada kullanmaya gayret eden oyuncu grubuyla büyük başarılara imza atacağız. Bunun inancını taşıyorum. Lig, zor bir lig, her takımın kendine göre bir gücü, bir silahı var. Bu bizim moralimizi güçlü tuttu ama oynayacağımız önümüzde çok zorlu müsabakalar var. Evet, bunun sevincini yaşayacağız ama aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz."

KOCAMAN: BU MAÇ BİZİ ÜST SIRALAR İÇİN TEŞVİK EDECEKTİ

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Kocaman, İki takımın da acil olarak galibiyete ihtiyacının olduğunu karşılaşma öncesinde 6 haftadır kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bizim için buradan artık puan alan takım haline gelmek de en azından beraberlik opsiyonunu da içerisinde taşıyordu. İyi bir şey miydi, tartışılır ama kötü olmama durumunu da içinde taşıyacaktı. Bizi yavaş yavaş puan toplayan ve üst gruba doğru tırmanmaya teşvik edebilirdi" dedi.

“GALİBİYETİ HAK EDEN GÖZTEPE”

"Maçın sonunda davranış biçimlerine bakıldığı zaman gerçek anlamda bunu isteyen ve hak eden takım Göztepe oldu" diyen Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna uygun davranış sergilediler. Biz ilk yarıda özellikle, maçı kaybettiğimiz dönem ilk yarıydı. Son derece kritik bir maç olmasına rağmen bir türlü oyunun içine gerçekten yüksek şiddette enerjiyle katılamadık. Göztepeli oyuncular hemen hemen her pozisyonda bizden bir adım öndeydiler. Dolayısıyla bu oyunun en başlıca etkeni önce yüksek şiddetli enerji üretmektir, o zaman kendi organizasyonunuzu sahaya yansıtıyorsunuz. Bizim en büyük problemimiz ilk yarıda özellikle neredeyse temas etmeden oynama gayreti aslında gafleti içinde olmamızdı. Diğer taraftan Göztepe kendi durumlarına uygun şekilde yüksek enerjiyle bir oyun ortaya koydu."

Kocaman, ikinci devre nispeten topu kullanmaya başladıklarını ancak ciddi şeyler yapamadıklarını belirterek, şöyle konuştu: "İkinci yarıda biraz işler değişti, durumun farkına vardık ama geç kalmıştık. Geç kalmışlığımızı biraz daha öteleyen şeylerden bir tanesi de bence çok ucuz bir penaltı oldu. Temas olmadan bir penaltı yarattı hakem, hakemin yarattığı penaltıya VAR'ın müdahale etmemesi de enteresan, temas gözükmüyor. Epureanu ayağını çekiyor Jahovic'in önünden. Jahovic daha hamle gelmeden kendisini aşağıya doğru bırakıyor. Maçı gerçekten isteyen taraf kazandı."

“GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELİYİZ”

Bir soru üzerine, şampiyon olmuş bir takımın düşme hattında yer almasının çok rastlanan bir şey olmadığını ifade eden Kocaman, "Bu çok rastlanan bir şey değil hem Başakşehir'in kurguladığı düzen içinde pek uygun durmuyor. Gerekçeleri var doğal olarak. Hiçbir şey nedensiz değil ana gerekçenin ben biraz hala bütün grubumuzda sadece oyuncu grubumuzda değil hala hem şampiyon olmanın hem de Şampiyonlar Ligi'nde o yaratılan ortamın ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 'Bize bir şey olmaz, biz iyiyiz' duygusu gayet iyidir, 'biz yenilmezyiz, biz kazanırız' duygusu gayet iyidir, ancak her şeyde olduğu gibi burada da ölçü çok öemli. İlaçla zehiri birbirinden ayrın şey dozuymuş. Bizim sanki dozumuz nasıl olsa bize bir şey olmaz duygusu biraz daha artmış şekilde gözüyor. Bunun bir sonraki safhası büyük bir çöküntü oluyor. Şu andaki genel durum yapılabilirlik kalitesinin zihinsel olarak biraz daha aşağıya çekilmiş olması. Şu andan itibaren gerçeklerle yüzleşmek zorunda Başakşehir takımı. Bu ligde olmaz olmaz, iki sezon evvel ligin en köklü takımlarından bir tanesi Fenerbahçe, son Sivas maçıyla durumu değiştirme şansı buldu sona doğru. Her şeyin olabileceği ligde gerçekçi, ayakları yere basan bir hale gelmemiz gerekiyor hepimizin. Yoksa öbür türlü son pişmanlık fayda etmez, her şey olabilir ligde" dedi.