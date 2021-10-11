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Göztepe'nin efsane oyuncusu koronavirüse yenildi

Süper Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu

Göztepe'nin efsane oyuncusu koronavirüse yenildi
11 Ekim 2021 Pazartesi 11:41

Göztepe’nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. A Milli Takım'da da 1 kez forma giyen Küçükkuru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle defnedilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #doğan küçükduru
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