Göztepe'nin filede final programı netleşti

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu lider tamamlayarak yıllar sonra Sultanlar Ligi kapısına dayanan Göztepe'nin Play-Off'taki yarı final programı belli oldu.

Göztepe'nin filede final programı netleşti
04 Nisan 2023 Salı 12:58

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu lider tamamlayarak yıllar sonra Sultanlar Ligi kapısına dayanan Göztepe'nin Play-Off'taki yarı final programı belli oldu. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak yarı final grubuna 7 Nisan Cuma günü saat 12.00'de Muratpaşa Belediyespor'la karşılaşarak başlayacak Göztepe, cumartesi saat 14.00'te Beşiktaş Ceylan, pazar saat 13.00'te ise Karayolları'yla rakip olacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda ilk 2 sırayı elde edecek takımlar final grubuna çıkarak diğer gruptan gelecek 2 takımla eşleşecek. Yine Bolu'da 14-16 Nisan tarihleri arasında tek devreli lig usulü oynanacak finallerde ilk 2 sırayı alacak takımlar Sultanlar Ligi'ne çıkacak. 

18 YILDIR HASRET

Son olarak 2004-2005 sezonunda Sultanlar Ligi'nde yer alan Göztepe, o dönem kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle sezon sonunda ligden çekilmişti. Rota Koleji'nin yarışmacı haklarını alıp 4 sezondur 1'inci Lig'e dönen Göz-Göz, Play-Off etabında kendisinin 18, İzmir'in 12 yıllık Sultanlar Ligi özlemine son vermeye çalışacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #volybol #Kadınlar Voleybol 1inci Ligi #Sultanlar Ligi
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