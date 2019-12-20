Göztepe'nin Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor

Süper Lig'de yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, rakibiyle oynadığı son 6 lig maçının hepsini kaybetti.

Galatasaray'dan bu süreçte puan dahi alamayan sarı-kırmızılılar renktaşını bu kez gözüne kestirdi. Galatasaray'ı son olarak 2001-2002 sezonunda Atatürk Stadı'nda 2-0'lık skorla mağlup eden Göztepe, 2002-2003, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonundaki karşılaşmaları mağlubiyetle bitirdi. Göztepe, 2002-2003'te Galatasaray'a Ali Sami Yen Stadı'nda 3-1 yenilirken, Atatürk Stadı'nda da maçı 1-0 kaybetti. Tam 14 yıl sonra Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018'in 17. haftasında Türk Telekom Stadı'na çıkan Göz-Göz, 1-0 öne geçmesine rağmen müsabakayı yine 3-1 kaybetti.

Galatasaray o sezon son haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Göztepe'yi Gomis'in penaltı golüyle 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon da Göztepe'nin Galatasaray'a karşı makus talihi değişmedi. Göztepe hem İstanbul'da ham de İzmir'de sarı-kırmızılılara tek golle boyun eğdi. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıkışa geçen ancak geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 kaybeden Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Poko ile stoper Atınç'ın yanı sıra kart cezalısı sol bek Berkan mücadelede forma giyemeyecek. Hafta içinde Fatih Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan'ın da durumu maç saati netlik kazanacak. Cezası sona eren orta saha Soner ise sahadaki yerini alabilecek.

Bornova'ya veda

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 297, numaralı tribün 189. maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir tribün 35 TL olarak belirlendi. Göztepe, Galatasaray maçıyla 3.5 sezondur kullandığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na da büyük ihtimalle veda edecek. İkinci yarıda iç saha maçlarını inşaatında sona yaklaşılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamayı hedefleyen Göztepe, bir aksilik olmazsa 24-26 Ocak tarihinde oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni stadına geçecek. Galatasaray karşısında en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirten İlhan Palut, "Taraftarımızın desteği ile istediğimiz skoru alacağımıza inanıyoruz. Ligimizde kolay maç yok. Devre arasına kadar maksimum puanları toplayıp, ikinci devreye daha güçlü şekilde girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



