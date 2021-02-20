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Göztepe'nin inancı tam

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Göztepe, yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a iddalı geldi

Göztepe'nin inancı tam
20 Şubat 2021 Cumartesi 13:03

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'nin tedavisi sürerken, tüm camia 3 puana kilitlendi. Taraftarlar sosyal medya üzerinden takıme destek vermek için birçok paylaşımda bulundu. Göztepe'nin başında ilk galibiyetini geçen hafta elde eden Teknik Direktör Ünal Karaman da hafta içindeki idmanlarda oyuncularıyla yakından ilgilenip herkesi kritik maç öncesi motive etmeye çalıştı. 

Başkan Mehmet Sepil de basın mensuplarına yaptığı açıklamada hakemlerin adil bir yönetim sergilemesi gerektiğini belirterek, "Biz sadece futbolun güzelliklerinin konuşulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ünal Karaman, Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacaklarını ancak sahada ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk Fenerbahçe, Sosa, Serdar ve Pelkas'ın golleriyle 3-2 kazandı. Göztepe'nin 2 golünü ise takımdan ayrılan Guilherme kaydetti. 

Göztepe'nin muhtemel 11'i şöyle:

İrfancan - Gassama, Atınç, Alpaslan, Berkan, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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