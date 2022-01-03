İZMİR'DE ÇÖP KUTULARI RENKLENİYOR
İZMİR'DE ÇÖP KUTULARI RENKLENİYOR
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0
ÜÇ KURUŞUN YILDIZI KORONAVİRÜS OLDU
ÜÇ KURUŞUN YILDIZI KORONAVİRÜS OLDU
0
2 YIL SONRA MISIR'DA KONSER
2 YIL SONRA MISIR'DA KONSER
0

Göztepe'nin kalecilerine büyük ilgi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Göztepe'nin kalecilerine talipler çoğaldı

Göztepe'nin kalecilerine büyük ilgi
03 Ocak 2022 Pazartesi 11:53

Geçen sezondan bu yana kaleyi istikrarlı bir şekilde koruyan İrfan Can Eğribayat için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtilirken, Macar file bekçisi Balazs Megyeri'yi de Kıbrıs Rum ekibi AEL Limassol'un istediği vurgulandı. Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleci arayan Galatasaray'ın geçen seneden beri istediği İrfan Can için nabız yokladığı öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in ise iyi bir fiyat verilmesi durumunda 23 yaşındaki eldiveni bonservisiyle gönderebileceği kaydedildi.

Balazs Megyeri ise Göztepe'deki kariyerinin büyük bir bölümünü İrfan Can'ın gerisinde yedek kulübesinde geçirdi. Geçen sezon Yunanistan'ın Atromitos takımından transfer edilen 31 yaşındaki Megyeri, ilk yılında sadece 2 Süper Lig maçına çıktı. Bu sezon ise ligde hiç şans bulamayan deneyimli eldiven, sadece Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda oynanan Kahta 02 Spor müsabakasında 90 dakika forma giyebildi. Göztepe'nin iki kaleciyi satması halinde yerlerine takviye yapması bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #göztepe kaleci
Önceki Haber
İzmir'de çöp kutuları renkleniyor
Sonraki Haber
Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Altay'da Paixao'ya iki talip var
Altay'da Paixao'ya iki talip var
0
Altınordu Metehan'ın peşinde
Altınordu Metehan'ın peşinde
0
İzmirli sporcular 2021'de tarih yazdı
İzmirli sporcular 2021'de tarih yazdı
0
Altınordu'da Enis'e af çıktı
Altınordu'da Enis'e af çıktı
0
Denizlispor'da zafer mutluluğu
Denizlispor'da zafer mutluluğu
0
Mustafa Denizli: Mücadeleye hazırım
Mustafa Denizli: Mücadeleye hazırım
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.