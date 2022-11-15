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Göztepe'nin keyfi yerine geldi

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'nü Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 mağlup ederek son 4 maçından 3'üncü galibiyetini çıkartan Göztepe'nin keyfi yerine geldi

Göztepe'nin keyfi yerine geldi
15 Kasım 2022 Salı 12:37

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda da geçen hafta içi Bucaspor 1928'i 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, ligde kazanılan 3 puanla büyük sevinç yaşadı. Geriye düşmesine rağmen taraftarının desteğini güçlü bir şekilde arkasına alan Göz-Göz, 17 puana ulaşıp Play-Off potasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Zaferin ardından tribünler teknik ekip ve oyuncularla omuz omuza galibiyeti kutlarken, kupada sakatlanan golcü Hüsamettin Yener de koltuk değnekleriyle sevince katıldı.

Ligdeki 5'inci galibiyetini elde eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Özkayımoğlu, "Ligin iyi takımlarından biriyle oynadık. Rakibi çok iyi analiz edip çok önemli bir galibiyet elde ettik. Takımımız yüreğini ortaya koyarak mücadele gösterdi. Pozisyon ürettik, rakibi iyi savunduk ve müçtü iyi savaştık. Sonuç olarak bizim için son derece önem taşıyan 3 puanı aldık. Üst sıraları yakalamak adına bu karşılaşma bizim adımıza önemliydi" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takım ligde bu hafta deplasmanda lider Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak.


HÜSAMETTİN 4 AY YOK

Göztepe'ye golcüsü Hüsamettin Yener'den ise kötü haber geldi. Bucaspor 1928'le oynanan kupa maçında sakatlanan golcü oyuncunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Sol ayak arka çapraz bağlarından sakatlanan Hüsamettin'in tedavisine hemen başlanıldı. İlk yarıyı kapatan 27 yaşındaki futbolcuya takım arkadaşları ve taraftarlar moral verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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