Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Göztepe, 15. haftada yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Göztepe'nin konuğu Fatih Karagümrük
25 Aralık 2020 Cuma 21:06

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da oynanacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 3 maçını kaybeden Göztepe bu müsabakalarda Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde 18 puan ve averajla 11. sırada bulunan Göztepe'nin rakibi Fatih Karagümrük de 20 puan ve averajla 7. basamakta yer alıyor. Bu sezon henüz dış sahada kazanamayan 3 ekipten biri olan Fatih Karagümrük, 6 dış saha maçında 3 puan alabildi. Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu Göztepe'de Guilherme'nin de maç kadrosunda yer almaması bekleniyor.

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