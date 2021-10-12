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Göztepe'nin nazar boncuğu Obinna

Süper Lig'de milli araya art arda 4 mağlubiyetle giren, ilk 8 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle düşme hattında sondan üçüncü sıraya demir atan Göztepe'de birçok futbolcu bu sezonki performanslarıyla hayal kırıklığı yaratırken, Obinna Nwobodo takımın nazar boncuğu oldu

Göztepe'nin nazar boncuğu Obinna
12 Ekim 2021 Salı 14:02

Geçen sezon Macaristan ekibi Ujpest'ten 3 yıllığına transfer edilerek sürpriz performansıyla ilk 11'in vazgeçilmezi olan Nijeryalı ön libero, bu sezon da fark yarattı.

Bu sezon oynanan 8 maça ilk 11'de çıkarak tamamında 90 dakika sahada kalan Obinna, 8 haftada rakipten en fazla top çalan orta saha oyuncusu oldu. Obinna, rakiplerden 35 kez top çaldı. Milli aradan sonra Kasımpaşa'ya 17 Ekim Pazar günü konuk olacağı maça hazırlanan Göztepe'de Murat Paluli iyileşirken, henüz oynayamadan devreyi kapatan Mihojevic'in sakatlığı sürüyor. Arslanagic ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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