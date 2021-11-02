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Göztepe'nin nöbetçi golcüsü Tijanic

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Göztepe’de yeni transferlerden David Tijanic takımın en golcü oyuncusu oldu

Göztepe'nin nöbetçi golcüsü Tijanic
02 Kasım 2021 Salı 12:13

Genelde yedek kulübesinde oturan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 gol atarak toplanan 7 puana direkt etki etti. Sloven oyuncu ligde 11 maçın sadece 3’ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, oyuna sonradan girip skora etki etmeyi başardı. Tijanic ilk golünü 4’üncü haftada 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında kaydetti. Oyuna ikinci yarıda giren Tijanic, 83’üncü dakikada ağları sarsarak takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı.

GZT Giresunspor karşılaşmasında penaltı kaçıran Tijanic, Başakşehir sınavının ardından Kasımpaşa deplasmanında sahneye çıktı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda rakibi karşısında 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, önce beraberliği yakaladı. Tijanic ise oyuna 82’nci dakikada girerek, 4 dakika sonra ise jeneriklik bir gole imza atıp galibiyeti getiren isim oldu. Tijanic son olarak Alanya deplasmanında da oyuna girdiği gibi skoru değiştirdi. Yalçın Kayan’ın yerine 60’ıncı dakikada oyuna dahil olan Sloven futbolcu, 62’nci dakikada golünü attı ve takımının ayağa kalkmasını sağladı. Göztepe tarihinin en fazla bonservis bedeli verilerek transfer edilen oyuncusu olan Tijanic’in bu hafta İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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