Göztepe'nin teknik sorumlusu Özkayımoğlu: Futbolcularımız Göztepe aşkıyla oynuyor

Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, "Futbolcularımız Göztepe aşkı, sevdası ve ruhuyla oynuyor" dedi.

Özkayımoğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıklarını, çok yürekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana takıma Göztepelilik ruhunu aşılamak için çok çaba sarf ettiğini kaydeden Özkayımoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar bunun karşılığını verdiler. Gerçekten çok önemli, hepsinin alınlarından öpüyorum. Futbolcularımız Göztepe aşkı, sevdası ve ruhuyla oynuyor. Sahanın her yerinde baskıya giden, sahanın her yerinde temposu düşmeyen 90 dakika vazgeçmeyen taraftarımız gibi bir takımımız var. Asla bizden vazgeçmeyen bir taraftar kitlesi, asla sahada vazgeçmeyen bir futbolcu topluluğu var. Hepsiyle gurur duyuyorum."

Özkayımoğlu, rakiplerinin yenilmezlik serisini sonlandırmalarının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, "Hak ettiğimiz başarıyı elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Eroğlu: "Ligde avantajımız hala devam ediyor"



Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde 5 ay sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Ligde hücum anlamında istatistiklerde önde bir takım olduklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu maçta istediklerimizi ortaya koyamadık. Bu görüntüden biraz uzaktık. Maçın gidişatı tabii ki iki takım arasında da sistemsel anlamda biraz daha pozisyon kısırlığı şeklinde geçti. Bizim 28 günde oynadığımız yedinci maç, gerçekten zorlu bir süreç yaşadık. Bu da ister istemez mental anlamda da belki yorgunluk oluşturabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Bugün biraz o kimliğimizden uzaktık."

Eroğlu, müsabakanın berabere de bitebileceğini vurgulayarak, "Ligde avantajımız hala devam ediyor. Bizim isteğimiz futbolcularımızla beraber bir an önce şampiyonluğu şehre armağan etmek." şeklinde görüş belirtti.

Önlerinde Tuzlaspor maçı olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Taraftarlarımızı davet ediyorum maça. Zaten bilet anlamında da yoğun bir talep var. O maçı kazandığımız takdirde zaten çok büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Sezon başında verdiğimiz o sözü yerine getireceğiz." diye konuştu.