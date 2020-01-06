Göztepe önce gönderip sonra alacak

Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Göztepe önce gidecek futbolculara odaklandı.

Başkan Mehmet Sepil'in transferlere ayrılacak bütçenin gidecek futbolculara bağlı olduğunu söylediği ve forma şansı bulamayan oyuncularla mutlaka yolları ayırmayı düşündüğü ifade edildi. Göztepe'nin ikinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak olmasıyla yıldız bir ismi takıma kazandırmak için çabalayan yönetimin, 34 kişilik kadrodan 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı. Göz-Göz'de sezon başında Ekol Göz Menemenspor'dan transfer edilen ancak süre alamayan stoper Veli'nin Sakaryaspor'a kiralandığı, yine şans bulamayan gençlerin alt liglerdeki takımlara geçici olarak gönderilecekleri kaydedildi.

Yönetim asıl hedefini ise maliyeti yüksek olan futbolcularlarla yolları ayırmak olarak belirledi. Sarı-kırmızılılarda hem takıma katkı sağlayamayan hem de yüksek maaş alan Borges, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Sanneh ikinci yarıda düşünülmeyen isimler. Başkan Sepil'in yarın başlayacak Antalya kampında futbolcularla masaya oturacağı ve kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi. Anderlecht'ten kiralanan Sanneh'in Belçika'ya geri dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu dile getirilirken, Eren'in de ülkesi İsviçre'deki kulüplerle temasları sürüyor. Borges, Yasin ve Deniz'e ise şu ana kadar transfer teklifi gelmediği belirtildi. Taraftarlar ise sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla yönetimin bir an önce transferleri noktalamasını istedi. Taraftarlar yeni stada yıldız transfer bekliyor.



