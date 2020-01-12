Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.

Kültürpark Fuar Alanı 2 No'lu holdeki organizasyonda klasik ve makaralı yay kategorilerinde 367 sporcu mücadele etti. Cuma günü sıralama atışlarıyla başlayan mücadele, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da takip ettiği bugünkü final atışlarıyla tamamlandı. Göztepe Amatör Şubeler Sorumlusu Deniz Durmaz, yaptığı açıklamada federasyonla okçulukta senenin ilk organizasyonunu düzenlediklerini söyledi. Organizasyonda katkısı olarak Okçuluk Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Durmaz, "Biz Göztepe olarak ilk defa ev sahipliği yaptık. Bu heyecan verici bir deneyim oldu. İlk turnuva olmasından dolayı çok dikkat ettik. Güzel bir turnuvayı sonlandırıyoruz. Önümüzdeki sene için de şimdiden hazırlıklara başlayacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Sonuçlar

Makaralı yay gençler kız takımda Muğla Büyükşehir Belediyespor, erkek takımda Spor AŞ, bireysel kızlarda Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Hazal Burun, bireysel erkeklerde Ankara Atlantis'ten Yakup Yıldız birinciliğe ulaştı. Makaralı yay büyüklerde, kadın takımda Kocaeli Okçuluk, erkek takımda Demka Okçuluk, kadınlarda Spor AŞ'den Gizem Elmaağaçlı, erkeklerde Ankara Okçuluk'tan Arman Javanshir ilk sırada yer aldı. Klasik yay gençlerde, kız takımda Isparta Bölge, erkek takımda Spor AŞ, kızlarda Okçular Vakfı'ndan Şevval Yakupoğlu, erkeklerde İstanbul Okçuluk'tan Efe Gürkan Maraş rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Klasik yay büyüklerde, kadın ve erkek takımda İzmir Büyükşehir Belediyespor, kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Fatma Buket Aycan, erkeklerde İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Bilal Güneri turnuvayı ilk sırada bitirdi.